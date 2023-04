A estudante de biomedicina Patricia Linhares, de 45 anos de idade, que foi alvo de deboche de colegas de classe por conta de sua idade, ganhou uma bolsa de estudos para estudar na Inglaterra. O anúncio foi feito em um vídeo publicado no TikTok nesse sábado, 1º.

“Você que está pensando e não tem coragem, é seu sonho e você não quer por causa da idade, vamos fazer o seguinte? A idade não nos define. Idade é um número, então vamos colocar nosso sonho para correr que a vida não espera”, diz ao longo do vídeo.

Relembre o caso de etarismo com estudante de 45 anos

Em março, Patrícia foi alvo de etarismo em uma universidade de Bauru, no interior de São Paulo, quando três colegas de classe gravaram um vídeo tirando sarro de sua idade. “Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada”, disse uma das estudantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o G1 - Bauru e Marília, as imagens haviam sido postadas no “close friends” de uma das envolvidas, porém acabou se tornando público e ganhou grande publicação nas redes sociais e na mídia nacional. As três estudantes envolvidas no caso desistiram do curso após a repercussão.



Sobre o assunto Camilo repudia caso de etarismo em SP: "Aqui não tem espaço para o desrespeito"

Tags