Universitárias debocham de colega de 40 anos: "Era para estar aposentada"

O vídeo de três estudantes do curso de biomedicina de uma universidade de Bauru, no Interior de São Paulo, debochando de uma colega de 40 anos de idade viralizou nas redes sociais nesta última sexta-feira, 10. Só no Twitter, uma postagem que denunciava o ocorrido já soma mais de 3 milhões de visualizações.

De acordo com o G1 - Bauru e Marília, as imagens foram postadas no “close friends” de uma das estudantes. O vídeo, no entanto, acabou se tornando público e, agora, elas se dizem arrependidas.

"Nunca foi na intenção de dizer que pessoas de mais idade não podem adquirir uma graduação, pois não tenho esse pensamento. Foi uma fala imprudente e infeliz que tomou uma proporção que não imaginávamos", disse uma das estudantes”, disse uma das envolvidas ao portal.

A sobrinha da vítima revelou ao UOL que a tia sempre teve o sonho de estudar, mas nunca tinha tido a oportunidade. “Minha tia, de 40 anos, sempre batalhou para um c… trabalhando sem parar desde pequena com as irmãs, para ajudar a minha avó e cuidar dela”.

“Hoje, ela conseguiu entrar em um curso que ela sempre quis e estava muito feliz e animada para começar as aulas, e daí surgem três meninas escrotas, que só vivem na própria bolha, gravando vídeo zombando pela minha tia ser a mais velha da turma", continua.

Após a repercussão do caso, a universidade escreveu, em uma postagem no Instagram, que “todos devem ter acesso à educação de qualidade, desde pequenos até quando cada um quiser, porque educação é isso: autonomia. Isso tudo faz sentido para nós".



