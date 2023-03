Avião arremete por caranguejo na pista em Vitória; veja vídeo

Na capital do Espírito Santo, Vitória, um avião precisou arremeter e adiar a chegada devido à presença de caranguejos na pista de pouso. O caso aconteceu na noite da última segunda-feira, 20, e o vídeo gravado por um dos passageiros viralizou nas redes sociais.

As imagens foram gravadas da janela da aeronave, mostrando a cidade de Vitória durante a noite, iluminada. No fundo, o áudio capta a explicação do piloto, que tenta informar de forma séria o porquê do adiamento do pouso.

Pelo microfone da aeronave, o comandante anuncia: "Boa noite, senhoras e senhores passageiros, é o comandante falando. Infelizmente, não foi possível o nosso pouso em Vitória. Acredite se quiser, a aeronave que pousou um pouco a nossa frente reportou uma quantidade absurda de caranguejos na pista [risos], acredite se quiser".

Avião arremete após ser informado de caranguejos na pista de pouso em Vitória (ES)

A reação dos passageiros é a mesma do piloto: todos começam a rir da situação. No vídeo, o avião está voando em círculos, esperando a permissão para pouso. O ato de levantar o avião após uma descida para pouso é chamado de "arremeter".

Os viajantes são informados, também, de que o pouso acontecerá dentro de dez a 15 minutos, tempo suficiente para que a equipe de fauna do aeroporto possa realizar uma vistoria da pista e recolher os animais.

A administração do aeroporto de Vitória, a Zurich Airport Brasil, porém, informou que era somente um caranguejo presente na pista de pouso, o que motivou o acionamento da equipe especial. O procedimento adotado é padrão, e o avião conseguiu pousar de forma segura, cerca de dez minutos após o pronunciamento.

