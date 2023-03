Planalto quer lançar programa com passagens de avião a R$ 200

Repórter Anuário do Ceará

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, revelou que o Governo Federal está planejando criar um programa para a venda de passagens aéreas por R$ 200 (por trecho). Segundo ele, o projeto é destinado a aposentados, funcionários públicos e estudantes. A declaração foi em entrevista ao jornal Correio Braziliense.

Na entrevista, o ministro informou que cada usuário teria direito a duas passagens dentro do programa por ano.

O ministro falou ainda sobre as dificuldades envolvendo as concessões dos aeroportos de Natal (RN), Viracopos, em Campinas (SP), e Galeão, no Rio de Janeiro (RJ).

Segundo o titular da pasta, os concessionários apresentaram cartas renunciando às concessões após pressão do Governo Jair Bolsonaro (PL). Agora, eles tentam reverter os pedidos e manter a administração dos terminais.

França também apontou dificuldades envolvendo a sétima fase dos leilões, que privatizou o aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP), mas garantiu que todos os contratos serão honrados.

Sobre os portos, o ex-governador de São Paulo assegurou que as autoridades portuárias não serão privatizadas, divergindo dos plano do ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro, e atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que pretendia entregar o Porto de Santos, o maior do Brasil, à iniciativa privada.



