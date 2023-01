Devadasi: exploração sexual disfarçada de religião na Índia

No século XIX, durante a administração colonial britânica, o pacto entre as devadasi e a deusa se transformou em um empreendimento de exploração sexual. A Índia proibiu a prática em todo o país em 1988, mas, de acordo com a Comissão Indiana de Direitos Humanos, ainda existem 70 mil devadasi no estado de Karnataka