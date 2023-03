DF: Adolescente de 15 anos lesiona joelho e morre após atendimento

A morte de um adolescente de 15 anos, identificado como Herbert de Oliveira da Silva, é investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal. O jovem lesionou o joelho durante um jogo de futebol, no sábado, 4, e foi medicado no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Na quarta-feira, 8, após ser medicado e intubado ele morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Samambaia.

A mãe dele, Thelma de Oliveira, contou ao G1 Distrito Federal que levou o filho ao HRT no domingo, 5. O rapaz foi medicado e liberado, conforme ela, mas depois surgiram bolhas no corpo dele.

Thelma disse que levou o filho mais duas vezes ao hospital e que ele tomou medicação e foi liberado.

Na quarta-feira, 8, segundo a mãe de Herbert, o jovem reclamou de dor no tórax e apresentou coceiras na pele. O estudante foi levado à UPA de Samambaia, onde recebeu medicação mais uma vez. Ainda assim, apresentou piora no quadro e insuficiência respiratória.

Herbert foi intubado e recebeu ventilação mecânica, mas não resistiu. A causa da morte foi especificada como “insuficiência respiratória, choque anafilático e pneumonia”.

Em nota ao Metrópoles, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que o jovem chegou ao hospital com uma contusão no joelho e leve escoriação, tendo recebido analgesia para dor. Porém, não especificou qual o remédio foi utilizado no tratamento.

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges) informou que, na UPA, Herbert recebeu atendimento e foi submetido a vários exames, além de intubação e tentativa de reanimação.

A família do adolescente fez um Boletim de Ocorrência na 26ª Delegacia de Polícia para que a morte seja investigada. O corpo do garoto será velado neste sábado, 11.

