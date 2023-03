Ossada humana é encontrada perto do Palácio do Planalto, em Brasília

Uma ossada humana foi encontrada, nessa quinta-feira, 9, em uma região perto do Palácio do Planalto, em Brasília.

O corpo foi encontrado durante um treinamento do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) em uma região de mata. Os ossos estavam localizados em uma área a poucos metros do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e da Praça dos Três Poderes.

De acordo com a Polícia Militar de Brasília, um celular e uma carteira também foram achados pelos policiais junto ao corpo. Segundo informações obtidas pelo site Terra, o cadáver era de uma pessoa adulta e foi encontrado em estado avançado de decomposição, com o crânio e os braços separados do corpo.

A Polícia Civil irá investigar a causa da morte da vítima e determinar há quanto tempo o corpo estava no local. Os ossos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML).

