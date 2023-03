Conheça Isaac Amendoim, influencer de 9 anos que interpretará Chico Bento nos cinemas

Isaac Amendoim já soma mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e 4 milhões no Tiktok; veja vídeo

“Uai, sô!”. O personagem arteiro e amante de goiaba, Chico Bento, ganhará vida no filme live-action produzido pela Biônica Filmes. Sem previsão de lançamento, o filme, no entanto, já sabe quem dará vida ao personagem.

O escolhido para ser o rosto de Chico Bento nos cinemas foi o influenciador Isaac Amendoim, de 9 anos. O mineiro de Cana Verde recebeu o anúncio do próprio Maurício de Sousa, criador dos quadrinhos da Turma da Mônica.

O vídeo publicado nas redes sociais da produtora e do próprio Isaac mostra o momento em que o garoto recebe do cartunista a notícia e se emociona.

Veja vídeo

Quem é Isaac Amendoim?

Com vídeos de tom humorístico e mostrando sua vida na roça, Isaac conquistou o público com seu jeito descontraído e carismático que apresenta os vídeos.

Mostrando desde seus animais na fazenda até brincadeira com amigos, o menino de Cana verde acumula milhões de views nas redes sociais. No Iinstagram já são mais de 2 milhões de seguidores, enquanto o Tiktok ultrapassa os 4 milhões.

Isaac Amendoim mostra sua vida na roça e grava vídeos humorísticos (Foto: Reprodução/Instagram)



Hoje com 9 anos, Isaac já gravava vídeos desde os 6, com a supervisão dos pais. Atualmente o influencer mirim costuma gravar as esquetes humorísticas com seu primo Fael Alegria, de 26 anos.

O sucesso do garoto nas redes sociais o fez conhecer inúmeros famosos como, João Gomes, Zé Vaqueiro, Pedro Sampaio, Maiara e Maraisa, entre outros.

Adaptação live-action

A famosa revista em quadrinhos tem ganhado adaptações em filmes e séries que têm agradado aos fãs da obra.

Agora escalado para viver Chico Bento, Isaac será a estrela da nova adaptação da obra de Mauricio de Sousa nos cinemas.

O filme será produzido pela Biônica Filmes, em coprodução com a Paris Entretenimento, Mauricio de Sousa Produções e Paramount Pictures. A distribuição será da Paris Filmes.



