Mulher é mantida refém dentro de carro em Belém; criança foi liberada

Em Belém do Pará, uma mulher de 26 anos está sendo mantida refém dentro de um carro há mais de 14 horas. Na manhã desta quinta-feira, 9, a criança que estava com ela no carro foi solta.

Na noite de quarta, 8, por volta das 19 horas, uma mulher da capital paraense entrou em um carro de aplicativo com seus três filhos, todos crianças: uma de 10 anos, outra de 7 e a mais nova, de 3 anos.

No meio da corrida, o carro foi alienado do motorista por um assaltante, que tomou controle do veículo e manteve a mulher refém desde então. O motorista foi liberado pelo criminoso.

O veículo está localizado em uma via de Belém, monitorado pelas forças de segurança, que foram capazes de localizar o carro para tentar reverter a situação. Ainda na noite de quarta-feira, por volta das 22 horas, duas das crianças foram soltas, mas a mulher e a filha mais nova continuaram presas.

Na manhã de quinta, por volta das 9h40min, a terceira criança foi solta, sendo liberada do veículo. A mãe continua refém, dentro do carro, localizado na avenida Augusto Montenegro, em Belém.

