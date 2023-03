Cachorro morre após ser deixado para banho em pet shop e tutora só recebe as cinzas

De acordo com a unidade, o cão sofreu uma convulsão enquanto era secado. A dona queria realizar uma necropsia, mas recebeu os restos mortais no estabelecimento

Uma mulher recebeu as cinzas de seu cachorro após deixá-lo em um pet shop de Campo Grande (MS). A tutora esperava que o animal fosse banhado e tosado no estabelecimento — que está localizado no bairro Caiçara.

A tutora, Rosane Martins, 38 anos, disse ao portal G1 Mato Grosso do Sul que o cachorro, de nome Luizinho e da raça Shih-tzu, havia chegado bem ao pet shop. Horas depois de chegar em casa, um médico veterinário ligou para informar que o animal sofreu um acidente. Ao perguntar o que tinha acontecido, ela foi informada da morte. O estabelecimento mencionou mal súbito.

No estabelecimento, Rosana foi informada pelo médico que o cachorro sofreu uma convulsão enquanto era secado. Ao ver o corpo, a tutora afirma ter visto pingos de sangue na boca e no pescoço. Ela afirma que o animal era saudável.

A Polícia Militar foi acionada. Membros da corporação instruíram Rosana a registrar um boletim de ocorrência. Porém, uma funcionária do pet shop sugeriu que Luizinho fosse cremado — recomendação aceita pela tutora. O período para a conclusão do procedimento foi calculado em oito dias pelo estabelecimento.

Recebimento do corpo

No dia seguinte à morte do animal, a dona foi a uma unidade policial. Lá, ela foi orientada a buscar o corpo e realizar uma necropsia a fim de que fosse examinada a causa da morte do cachorro.

Quando ligou para dizer que iria buscar o corpo de Luizinho, o pet shop informou que já havia concluído a cremação — sete dias antes do esperado.

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat), está responsável pelas investigações.

