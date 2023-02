Crianças autistas podem ter aulas de surf gratuitas em Fortaleza

Aulas de surf direcionadas a crianças com transtorno do espectro autista estão sendo disponibilizadas na NS Escola de Surf, na Praia da Leste, em Fortaleza. O espaço é tocado pelo Juventude na Onda, projeto da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv).

Durante os encontros, o responsável por cada criança precisa acompanhá-la e ajudá-la no relacionamento com o professor. Estes permanecem com os pequenos na praia, realizando o auxílio no processo de adaptação ao ambiente.

Em nota, a Sejuv aponta que o Juventude na Onda tem como objetivo fomentar a formação de novos profissionais. Quem faz parte do projeto recebe uma ajuda de custo — R$ 1.000 para os instrutores e R$ 300 para os monitores.

Ao todo, 20 escolinhas em Fortaleza recebem apoio da pasta. 40 crianças com autismo frequentam a NS Escola de Surf.

Os interessados podem entrar em contato com a escola por meio do número (85) 9 8584 9231 ou da conta de Instagram @ns.escoladesurf.



