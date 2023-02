Tiroteio no Carnaval de Magé, no Rio de Janeiro, deixa mortos e feridos

Confusão aconteceu na Praia do Mauá, em Magé, e teria sido motivado por ciúmes

Um tiroteio durante o carnaval de Magé, município localizado na Baixada Fluminense, deixou ao menos 21 vítimas, sendo duas fatais. Segundo testemunhas, a confusão começou após um miliciano e um policial civil discutirem por ciúmes da esposa de um deles.

A troca de tiros ocasionou a morte de uma garota de 9 anos, identificada como Maria Eduarda Carvalho Martins e de Gabriela Carvalho de Alvarenga, de 35 anos. Entre os feridos está Paulo Vítor Barros da Silva, de 26 anos, que passa por uma cirurgia na cabeça. As informações são do portal G1.

Quatro pessoas, entre elas duas crianças, foram socorridas e levadas para o Hospital Adão Pereira Nunes. Enquanto uma mulher, que está em estado grave devido uma bala na barriga, está no Hospital Doutor Moacyr do Carmo.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Magé ressaltou que não promoveu o Carnaval, mas disponibilizou o efetivo com "mais de 40 homens da Guarda Civil e da Ordem Pública, 120 seguranças privados e apoio do 34° BPMERJ". O Corpo de Bombeiros também esteve no local para prestar assistência às vítimas.

