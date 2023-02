Tiroteio deixa três mortos em universidade do Michigan

Um homem matou três pessoas e feriu cinco na segunda-feira (13) em campus universitário no estado do Michigan, Estados Unidos, e depois cometeu suicídio, anunciaram as autoridades locais.

"Há três vítimas fatais confirmadas", afirmou a polícia da Universidade Estadual do Michigan (MSU) en Twitter.

A nota confirma que cinco pessoas foram levadas para o hospital.

O criminoso abriu fogo dentro de um edifício da MSU durante a noite, informou Chris Rozman, subcomandante da polícia do campus.

Alguns feridos estão em situação crítica, de acordo com Rozman.

O homem armado seguiu a pé para outro prédio e abriu fogo novamente.

Pouco depois da meia-noite (horário local), a polícia confirmou que atirador se matou depois de fugir do campus.

"Realmente foi um pesadelo o que vivemos esta noite. Estamos aliviados por não existir mais uma ameaça ativa no campus", disse Rozman.

A polícia não divulgou detalhes das vítimas, inclusive se eram estudantes ou professores da universidade, uma das mais importantes dos Estados Unidos.

As autoridades não confirmaram se o atirador tinha alguma ligação com a universidade, mas destacaram que não tinham conhecimento de nenhuma ameaça à comunidade nas últimas semanas.

A governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, foi informada sobre o tiroteio e anunciou que a polícia estava trabalhando para proteger o campus.

"Vamos abraçar a comunidade 'Spartans' esta noite", escreveu a governadora no Twitter, em uma referência ao logotipo do time de basquete da universidade.

Tiroteios em escolas e universidades se tornaram algo frequente e parte de uma onda mais ampla de violência nos Estados Unidos, onde a proliferação de armas de fogo disparou nos últimos anos.

