Criança de sete anos morre vítima de deslizamento em Ubatuba

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), publicou em suas redes sociais que visitará os lugares afetados ainda neste domingo, 19

Uma criança de sete anos morreu vítima de um deslizamento de terra na madrugada deste domingo, 19, em Ubatuba, no litoral de São Paulo. De acordo com o Estadão, a menina estava em sua casa quando uma pedra caiu sobre o lugar. Ela morreu na hora.

Segundo a Agência Brasil, o óbito foi constatado no local por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ocorrência foi atendida por duas equipes do Corpo de Bombeiros.

O litoral norte de São Paulo foi afetado por fortes chuvas neste fim de semana. O Município de São Sebastião, chegou a decretar situação de calamidade pública após registrar cerca de 600 milímetros (mm) de chuva nas últimas 24 horas – a média histórica para todo o mês de fevereiro é de 229 mm.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), publicou em suas redes sociais que visitará os lugares afetados ainda neste domingo, 19. “A caminho de Ubatuba e São Sebastião, algumas das cidades mais atingidas pelas fortes chuvas no Litoral Norte, para ver de perto os locais afetados e prestar o amparo e apoio necessários aos municípios", escreveu.

“Todo time da Defesa Civil do Estado de SP em ação em auxílio à população”, complementa Tarcísio.



Sobre o assunto São Sebastião, em SP, decreta calamidade pública após temporal causar deslizamentos e alagamentos

Chuva no litoral norte de SP causa inundações e bloqueio em estradas

Carnaval no RJ: Posto médico atendeu mais de 600 pessoas no Sambódromo

África, Nordeste e humor marcam desfile das escolas de São Paulo

Aos 90 anos, filha de Lampião é destaque da Mancha Verde em São Paulo

Tags