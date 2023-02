São Sebastião, em SP, decreta calamidade pública após temporal causar deslizamentos e alagamentos

De acordo com a administração municipal, a cidade registrou 600 milímetros (mm) de chuva nas últimas 24 horas. Uma menina de 7 anos morreu em decorrência de deslizamento

O município de São Sebastião, no litoral de São Paulo, decretou calamidade pública após temporal causar alagamentos entre a noite de sábado, 18, e a madrugada deste domingo, 19. De acordo com o prefeito da cidade, Felipe Augusto (PSDB), diversos bairros estão isolados e, por conta disso, as equipes de segurança enfrentam dificuldades para chegar até os locais.

Segundo a administração municipal, a cidade registrou 600 milímetros (mm) de chuva nas últimas 24 horas – a média histórica para todo o mês de fevereiro é de 229 mm.

A prefeitura está usando escolas para receber pessoas desabrigadas e equipes do Fundo Social de Solidariedade estão recebendo doações para distribuir materiais para as famílias afetadas, de acordo com informações da Folha de São Paulo.



Segundo a TV Cultura, todas as unidades de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros do município estão nas ruas realizando atendimentos e, por motivos óbvios, a programação de Carnaval da cidade foi cancelada.

Em Ubatuba, também no litoral de São Paulo, uma criança de sete anos morreu por conta de um deslizamento de terra, segundo o Estadão. A menina estava em casa quando uma pedra caiu sobre o lugar. Ela morreu na hora.



