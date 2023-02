Jornalista Sikêra Jr é internado, diz esposa do apresentador

Laura Peixoto fez publicação no Instagram explicando que marido precisou ser sedado para não tentar fugir de hospital; Sikêra Jr está com otite bacteriana

O apresentador de televisão Sikêra Jr está internado em um hospital de Manaus (AM). A informação foi compartilhada no Instagram por Laura Peixoto, esposa do jornalista.

Segundo Laura, Sikêra começou a sentir dores no ouvido ao retornar de uma viagem de férias. Inicialmente, ele teria pensado ser algo ligado à despressurização durante a aterrissagem do avião em que estavam, mas o incômodo persistiu.

Após insistência da esposa, o jornalista foi a um hospital da cidade verificar o problema. Lá, teria sido diagnosticada com otite bacteriana severa, uma infecção no canal auditivo.

Segundo Laura, Sikêra precisou ser sedado devido à "agitação". Ela afirma que a medida foi tomada para que o apresentador não tentasse "fugir do hospital".

Recentemente, Sikêra foi alvo de pedido de prisão pelo Ministério Público Federal (MPF). O órgão solicitou a punição por falas racistas feitas pelo apresentador em 2018.

Sikêra é conhecido pelas declarações preconceituosas. Em 2021, ele perdeu quase 40 patrocinadores em seu programa, após chamar pessoas LGBT de "raça desgraçada".

