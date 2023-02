Após passar mão em pedestre, motorista é flagrado caindo da moto

Um vídeo registrado por câmeras de segurança em Ponta Grossa, no Paraná, mostram um motociclista caindo de moto logo após passar a mão em uma mulher, 35. O caso aconteceu no último dia 31 de janeiro. O homem foi identificado, interrogado e indiciado pelo crime de importunação sexual.

Nas imagens, é possível ver o motociclista assediando a pedestre e, na sequência, desequilibrando-se do veículo, caindo no chão. As informações são do Metrópoles.



Logo após a ação foram iniciadas as diligências pela Polícia Civil.

As investigações iniciais resultaram na identificação do suspeito, de 32 anos, dias depois. A pena pelo crime de mportunação sexual pode chegar a cinco anos de reclusão.



