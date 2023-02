Uma pessoa morreu e outra segue desaparecida após temporal em SP

Levantamento da Defesa Civil do estado de São Paulo, divulgado no dia 1º, mostrou que 24 pessoas morreram por causa das chuvas desde o início de dezembro. Desde então, ocorreram pelo menos mais duas mortes causadas pelas chuvas.

O Corpo de Bombeiros informou, durante a madrugada de hoje (8), que foram recebidos 76 chamados para queda de árvores, 158 enchentes e dez chamados para deslizamentos.

O dia amanheceu encoberto por nuvens, sem chuvas e temperaturas amenas, em torno de 19ºC, na capital paulista, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura. Os termômetros devem subir até 27ºC ao longo do dia. As pancadas de chuva em alguns pontos da cidade retornam entre o final da tarde e o começo da noite, com precipitação moderada a forte.

Para os próximos dias, a tendência é de chuvas até o final da primeira quinzena de fevereiro, com características típicas de verão: pancadas no fim de tarde e tempo abafado. Essa condição mantém o risco para alagamentos, deslizamentos de terra, bem como elevação das cotas de rios e córregos, com possíveis transbordamentos.

Amanhã (9), o sol deve aparecer entre nuvens, com sensação de tempo abafado e pancadas isoladas de chuva rápida à tarde. As temperaturas variam entre 18°C na madrugada e máxima por volta dos 29°C, aponta o CGE.

