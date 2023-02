SP: morre homem baleado ao levar arma para ressonância magnética

Morreu nessa segunda-feira, 6, o advogado Leandro Mathias de Novaes. Ele estava internado desde o dia 18 de janeiro, após ser atingido por um disparo da própria arma durante um exame médico.

Natural de Cotia (SP), Novaes era influencer e se declarava "armamentista". Ele produzia conteúdo nas redes sociais defendendo o porte de armas.

Em janeiro, o advogado levou a mãe para realizar uma ressonância magnética, exame que se baseia na ativação de um ímã extremamente forte. Antes de entrar no local, Novaes assinou um termo de responsabilidade, alegando não estar com nenhum objeto metálico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele havia, porém, mentido, e portava uma pistola no momento do exame. Quando a máquina foi ativada, o gatilho da arma disparou, atingindo Novaes no abdômen. Ele passou por cirurgia e seu estado de saúde era considerado grave.

A informação do falecimento foi compartilhada pela subseção de Cotia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que emitiu uma nota de pesar. O órgão comunicou a "perda inesperada" de Novaes, e não mencionou o episódio com a arma.

View this post on Instagram A post shared by OAB Cotia (@oabcotia)





Ao cumprir determinadas condições, é possível obter o porte de arma - isto é, permissão para andar publicamente com revólveres, pistolas e similares. Alguns locais, no entanto, proibem o trânsito com armas de fogo mesmo a estas pessoas.

Um exemplo são aviões comerciais. Em abril de 2022, o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro recebeu um disparo acidental da própria arma, enquanto se preparava para despachá-la no aeroporto de Brasília (DF). Milton estava retirando a pistola de sua bagagem de mão, mas tentou remover a munição dentro da bolsa, e acabou atingido ao fazer o manuseio incorreto.

No caso de exames de ressonância magnética, o ímã pode ativar acidentalmente a arma, além de representar risco por atrair, com extrema potência, quaisquer objetos metálicos próximos à máquina.

Em junho de 2022, uma situação similar aconteceu em Santa Catarina. Um policial, que fazia de arma em punho uma abordagem dentro de uma clínica médica, teve a pistola "sugada" por um equipamento de ressonância magnética ativado no local. Na ocasião, ninguém ficou ferido.

Mais notícias nacionais

Sobre o assunto FAB reabre espaço aéreo em RR para saída espontânea de garimpeiros

Garimpo ilegal em Terra Indígena Yanomami é destruidor, diz ministra

Operação apreende quase 400 quilos de cocaína no Porto de Itaguaí

MME instala placas solares em comunidades yanomami em Roraima

Cerca de 28% das pistas de pouso na Amazônia está em área protegida

Ministério quer criar Casa da Mulher Brasileira em todas as capitais

Polícia vai apurar se houve negligência em caso de naufrágio no Rio

Novo superintendente da PF no Rio promete combater o crime organizado

Tags