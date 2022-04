Ex-ministro da educação faz "disparo acidental" com arma de fogo em aeroporto de Brasília

O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi levado para a sede da Polícia Federal em Brasília, nesta segunda-feira, 25, depois que uma arma de fogo que ele portava disparou acidentalmente no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, na Capital Federal. O incidente ocorreu enquanto Ribeiro aguardava atendimento no balcão da companhia aérea Latam, por volta das 17 horas.

Em depoimento à PF, o ex-ministro informou que o disparo ocorreu no momento em que ele pegou a arma para separá-la do carregador. O armamento era levado em uma pasta, junto com outros objetos pessoais. "O declarante[Milton Ribeiro], com medo de expor sua arma de fogo publicamente no balcão, tentou desmuniciá-la dentro da pasta, ocasião em que ocorreu o disparo acidental", diz trecho da ocorrência registrada pela Polícia.

Ribeiro ainda relatou que não houve feridos durante o incidente. Ele disse que a bala disparada atravessou o coldre —bolsa de couro que serve para proteger a arma, a pasta e na sequência estilhaçou-se pelo piso do local. "O próprio declarante indagou as pessoas que foram ao local do incidente se alguém havia sido atingido pelos estilhaços; momento em que não apareceu qualquer vítima", descreve o documento da PF.

O ex-ministro embarcaria em um voo às 19h50min com destino a São Paulo. Não há informações se a viagem foi mantida. As informações são da jornalista Bela Megale, do O Globo.



