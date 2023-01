Influencer pró-armas é baleado pela própria pistola em ressonância magnética

Ele se declara armamentista e tem uma conta no Tik Tok com mais de 49 mil seguidores, onde publica vídeos sobre o assunto

Um advogado de 40 anos, que produz conteúdo pró-armas no Tik-tok, foi baleado pela sua própria pistola enquanto acompanhava a mãe em um exame de ressonância. O caso aconteceu nessa segunda-feira, 16, em São Paulo. O influenciador está internado em estado grave.

Leandro Mathias de Novaes, 40, declara-se armamentista e tem uma conta no Tik Tok com mais de 49 mil seguidores, onde publica vídeos sobre o assunto do ponto de vista jurídico. Ele também é presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Cotia, na Grande São Paulo.

De acordo com a Folha de São Paulo, antes de entrar na sala de exames, o homem assinou um termo de ciência, que inclui a necessidade de retirar todos os objetos metálicos da roupa e do corpo. Ele não mencionou que portava uma pistola.

Quando a máquina foi acionada, o magnetismo puxou o gatilho da arma que estava na cintura do advogado e ele foi atingido na região do abdômen, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) cedidas ao UOL.

Um funcionário do escritório de advocacia de Leandro disse, também ao UOL, que "ele passou por um procedimento cirúrgico ontem e passará por uma nova cirurgia amanhã cedo, mas ele se encontra na UTI e o quadro clínico é grave".

