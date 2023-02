Casos de Síndrome Respiratória Aguda estão em queda no País, aponta Fiocruz

O Brasil está em um patamar considerado "baixo" de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em comparação aos últimos anos, é o que aponta o Boletim InfoGripe, elaborado pela Fiocruz. A maioria dos estados brasileiros apresentam estabilidade ou queda para os casos da Síndrome para o longo prazo. Ao todo, são 13 estados e o Distrito Federal com probabilidade de queda maior que 95% - incluindo o Ceará - e um com probabilidade de queda estimada em maior que 75%.

A Fiocruz indica ainda que 9 estados têm estabilidade, mas outros 3 indicam crescimento: Maranhão (maior que 75%), Amazonas (maior que 95%) e Acre (maior que 95%). Para sinal de queda nas tendências de longo, a Fiocruz analisa os resultados observados nas últimas seis semanas.

"Eventualmente, temos uma pequena elevação em uma semana ou outra – isso faz com que a tendência aponte para um possível crescimento, mas dentro de um cenário compatível com, simplesmente, uma flutuação natural”, comentou o coordenador do InfoGripe, o pesquisador Marcelo Gomes, em nota.

Veja a lista completa dos estados:

Tendência a longo prazo

Acre: Probabilidade de crescimento >95%

Alagoas: Probabilidade de queda >95%

Amapá: Estabilidade

Amazonas: Probabilidade de crescimento >95%

Bahia: Probabilidade de queda >95%

Ceará: Probabilidade de queda >95%

Distrito Federal: Probabilidade de queda >95%

Espírito Santo

Goiás: Probabilidade de queda >95%

Maranhão: Probabilidade de crescimento >75%

Mato Grosso: Estabilidade

Mato Grosso do Sul: Probabilidade de queda >95%

Minas Gerais: Probabilidade de queda >95%

Pará: Estabilidade

Paraíba: Probabilidade de queda >95%

Paraná: Probabilidade de queda >95%

Pernambuco: Estabilidade

Piauí: Estabilidade

Rio de Janeiro: Probabilidade de queda >95%

Rio Grande do Norte: Probabilidade de queda >75%

Rio Grande do Sul: Probabilidade de queda >95%

Rondônia: Estabilidade

Roraima: Estabilidade

Santa Catarina: Probabilidade de queda >95%

São Paulo: Probabilidade de queda >95%

Sergipe: Probabilidade de queda >95%

Tocantins: Estabilidade

Faixas etárias

Apesar da baixa, casos deSars-CoV-2 (Covid-19) predominam em faixas etárias a partir de 5 anos. Já na população de 0 a 4 anos, a principal causa é ovírus sincicial respiratório (VSR), em especial nos estados do Espírito Santo, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e na Região Sul do País.

"Os demais já apontam para redução nas semanas recentes", informa a boletim da Fiocruz.

Dados das últimas quatro semanas epidemiológicas, mostram a prevalência entre os casos com resultado positivo para vírus respiratórios foi de 0,9% para influenza A, 0,7% para influenza B, 18,8% para vírus sincicial respiratório e 71,3% para Sars-CoV-2 (Covid-19).

O vírus da Covid-19 também lidera entre os óbitos, com 94,7% das vítimas, seguido de 1,5% para vírus sincicial respiratório, 1,1% para influenza A e 0,0% para influenza B.

