Mulher yanomami morre de desnutrição; marido e filhas estão internados

Uma mulher yanomami, de 33 anos, com desnutrição grave morreu nessa sexta-feira, 27. Ela é mãe de duas meninas que também estão desnutridas. A situação dos povos yanomami, que vivem na maior reserva indígena do País, chamou a atenção do mundo após o Ministério da Saúde declarar calamidade pública.

A mulher estava internada na UTI do Hospital Geral de Roraima com um quadro de desnutrição grave. A causa da morte foi uma acidose metabólica refratária e pseudocolite membranosa. Ela acontece quando o paciente passa por uma intensa desidratação, carência de nutrientes e inflamação intestinal.

Seu marido estava com as filhas no Hospital da Criança Santo Antônio quando foi informado da morte de sua esposa. Ele decidiu acompanhar o corpo até uma comunidade para participar de um ritual de despedida.

Povo Yanomami: filhas também estão desnutridas

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, as duas filhas do casal também sofrem com desnutrição. As meninas estão muito magras, especialmente a mais nova. Ela está frágil, com os ossos marcando a pele e passava os dias no colo do pai, com alimentação intravenosa.

Povo Yanomami: Lula lamentou situação

Após o decreto do Ministério da Saúde, o presidente Lula lamentou a situação dos povos yanomami. No Twitter, o mandatário repudiou o garimpo ilegal e afirmou que combaterá a prática.

“Uma das lideranças com quem conversei resumiu a tragédia: 'o peixe come o mercúrio, a gente come o peixe, a gente morre'. Por isso, repito o que disse durante a campanha, e digo novamente agora ainda com mais convicção: não haverá garimpo ilegal em terra indígena”, escreveu.



