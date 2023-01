Pacientes da terra Yanomami continuam a ser resgatados: "Calamidade total"

De acordo com a ministra dos Povos Originários Sônia Guajajara, a situação na região é de "calamidade total", com mortes causadas por desnutrição, malária e outras doenças

Povos do território indígena Yanomami continuam a ser resgatados diante da crise humanitária que abala essa região. Na última sexta-feira, 27, uma recém-nascida estava entre um grupo de crianças resgatadas e levadas a Boa Vista, capital de Roraima.

A pequena, de um mês de vida, foi diagnosticada com gripe, malária e pneumonia e precisou de um aparato de equipamentos especiais para ser deslocada em transporte aéreo para a cidade. A mãe da recém-nascida também foi resgatada para ambas receberem atendimento adequado. As informações são do portal g1, de Roraima, que acompanhou a chegada de pessoas resgatadas no local.

De acordo com a ministra dos Povos Originários Sônia Guajajara, a situação na região é de “calamidade total”, com mortes causadas por desnutrição, malária e outras doenças. Uma das principais causas que agrava a situação é o garimpo ilegal. O aumento da atividade gera danos ao território, como o desmatamento e a contaminação dos rios com mercúrio.

Em entrevista à BBC, a ministra da Saúde Nísia Trindade afirmou que o garimpo é o responsável por essa “desorganização social”, gerando, inclusive, problemas de segurança, dificultando o acesso das equipes de saúde no local. Além disso, a omissão do governo anterior é citada dentre os fatores que agravaram a situação.

Imagens de equipes que foram aos locais mostram pessoas indígenas, principalmente crianças, em estado de desnutrição severa. Mais de 30 mil habitantes vivem no território, reunindo oito povos indígenas no local.

