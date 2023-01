Garimpo foi responsável por 25% do desmatamento na Terra Yanomami, diz Inpe

Repórter Anuário do Ceará

Até 2022, foram 958 hectares de floresta amazônica desmatada por conta do garimpo ilegal

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) revelam que o garimpo na terra indígena Yanomami, em Roraima, foi o principal responsável pelo desmatamento de 232 hectares de floresta amazônica em 2022.

Em 2021, o índice de desmatamento foi de 186 hectares, o que representa um aumento de 24,7%.

O levantamento foi realizado com informações do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter) e indica, também, que em todo o ano de 2022, só foi registrado desmate na terra indígena relacionado à mineração ilegal.

Desde 2019, o Deter registra desmate por garimpo na área Yanomami em seu sistema. Até 2022, foram 958 hectares de floresta amazônica desmatada por conta do garimpo. O equivalente a 1.342 campos de futebol.

Criado pela associação indígena Hutukara, o Sistema de Monitoramento do Garimpo Ilegal na Terra Indígena Yanomami, também registrou que, em 2022, o desmate causado pelo garimpo ilegal avançou 1.781 hectares.

O monitoramento utiliza imagens de alta resolução da constelação de satélites Planet, que são analisadas por especialistas bimensalmente.



Dados de associação indígena também mostram aumento de área desmatada (Foto: Hutukara Associação Yanomami)



Crise humanitária afeta povo Yanomami

O desmatamento e o garimpo ilegal não prejudicam apenas o meio ambiente. Por conta da permanência de mais de 20 mil garimpeiros nas terras indígenas Yanomamis, houve o avanço de doenças respiratórias, malária e desnutrição.

O Governo Federal estima que 570 pessoas tenham morrido por doenças evitáveis. Além disso, foram registrados 11.530 casos de malária na área indígena apenas em 2022. O Ministério da Saúde decretou estado de calamidade pública no local.

O aumento da malária está associado ao garimpo ilegal. O mercúrio utilizado na mineração também polui rios e solos, causando perda da biodiversidade, afetando diretamente a saúde e o modo de vida dos indígenas.



