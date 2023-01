Feriados em São Paulo (SP) em fevereiro de 2023; veja calendário

Em São Paulo (SP), o mês de fevereiro terá o Carnaval. Confira calendário de feriados de 2023 com as datas e pontos facultativos no estado

O mês de fevereiro de 2023 reserva pontos facultativos para os paulistas, que poderão curtir o Carnaval depois de dois anos de pandemia.

São Paulo (SP): calendário de feriados de fevereiro de 2023



Abaixo, saiba mais sobre o Carnaval, dias que os brasileiros tanto amam, seja para festejar ou para descansar. Veja os dias:



20 de fevereiro, segunda-feira

Ponto facultativo

21 de fevereiro, terça-feira

Ponto facultativo

22 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas

Ponto facultativo até as 14h

Feriados em fevereiro de 2023: Carnaval no Brasil

O Carnaval do Brasil é a maior festa popular do país, ocorrendo normalmente em fevereiro, podendo ocorrem também em março.

A festa acontece durante quatro dias que precedem o início da Quaresma, na Quarta–Feira de Cinzas e ao redor do país é marcada por diversas tradições de folia.

Feriados em fevereiro de 2023: Carnaval em São Paulo

Na maior cidade do Brasil, São Paulo, o Carnaval é celebrado de duas maneiras: no Sambódromo com o Desfile das Escolas de Samba, e nas ruas com os blocos carnavalescos e bandas de rua que arrastam multidões de foliões para as festas.

