Carnaval injetará mais de R$ 8 bilhões no turismo do País, projeta pesquisa

O Carnaval 2023 deve se aproximar do nível pré-pandemia e movimentar R$ 8,18 bilhões no turismo brasileiro, é o que aponta pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgada nesta quarta-feira, 25.

Se a estimativa se confirmar, representará um aumento de 26,9% em relação a 2022, quando a injeção foi de R$ 6,45 bilhões. Mas ainda ficará 3,3% abaixo do Carnaval de 2020, que registrou R$ 8.47 bilhões, e foi o último antes de iniciarem as restrições sanitárias por conta da Covid-19.

Segundo o presidente da CNC, José Roberto Tadros, o principal obstáculo ao restabelecimento das receitas ao nível pré-pandemia é o atual contexto econômico menos favorável.

"Os reajustes de preços de praticamente todos os segmentos, o aumento significativo da taxa de juros e o alto comprometimento da renda com dívidas fazem com que os gastos com lazer sejam comedidos, mas ainda assim consideravelmente maiores do que em 2021”, afirmou.

De acordo com o IPCA, em 2022, o preço das passagens aéreas acumulou alta média de 23,53% ante 2021. Assim como outros serviços mais demandados nesta época do ano, como hospedagens (18,21%) e pacotes turísticos (17,16%), registrando reajustes bem acima da variação do nível geral de preços (5,79%).

Empregos temporários também devem aumentar

A demanda por serviços turísticos deve gerar oferta de 24,6 mil vagas temporárias no carnaval. A maior demanda deverá ser por cozinheiros (cerca de 4,4 mil), auxiliares de cozinha (3,45 mil) e profissionais de limpeza (2,21 mil). A estimativa representa 9,4 mil oportunidades a mais do que em 2021, mas 1,5 mil a menos que 2020.

