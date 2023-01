Feriados em Minas Gerais (MG) em fevereiro de 2023; calendário

Em Minas Gerais (MG), o mês de fevereiro terá o Carnaval. Confira calendário de feriados de 2023 com as datas e pontos facultativos no estado

O mês de fevereiro de 2023 reserva pontos facultativos para os mineiros, que poderão curtir o Carnaval depois de dois anos de pandemia.

Minas Gerais (MG): calendário de feriados de fevereiro de 2023



Abaixo, saiba mais sobre o Carnaval, dias que os brasileiros tanto amam, seja para festejar ou para descansar. Veja os dias:



20 de fevereiro, segunda-feira

Ponto facultativo

21 de fevereiro, terça-feira

Ponto facultativo

22 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas

Ponto facultativo até as 14h

Feriados em fevereiro de 2023: Carnaval no Brasil

O Carnaval do Brasil é a maior festa popular do país, ocorrendo normalmente em fevereiro, podendo ocorrem também em março.

A festa acontece durante quatro dias que precedem o início da Quaresma, na Quarta–Feira de Cinzas e ao redor do país é marcada por diversas tradições de folia.

Feriados em fevereiro de 2023: Carnaval em Minas Gerais (MG)

Em Minas, há carnaval para todo tipo de folião. Nessa época, as cidades históricas do ciclo do Ouro e do Diamante, como Ouro Preto, são ocupadas por turistas que desejam apreciar o seu patrimônio arquitetônico do local e, além disso, pular carnaval de rua.

Em outras regiões do estado, como em Juiz de Fora, ocorre desfiles de escolas de samba, festas em blocos caricatos e concursos de fantasias.

Já na capital Mineira, a animação principal fica por conta dos blocos de rua de pré-carnaval.

