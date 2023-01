Dj dispara canhão de confete contra o próprio rosto e viraliza nas redes sociais

Flávia Ribeiro ou DJ Flavinha, como é conhecida, viralizou nas redes sociais após atirar um canhão de confete contra o próprio rosto por acidente durante a abertura de um show. A situação aconteceu no último sábado, 21, na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A artista sofreu queimaduras de primeiro grau, mas passa bem.

"Mesmo com o estouro do 'papel-canhão', eu corri para trás do equipamento e continuei tocando mesmo com muito sangue escorrendo, com muita dor. Joguei o cabelo para frente e continuei ali. Pessoal da minha equipe quis me tirar, e eu não quis sair", disse em vídeo publicado no Instagram.

O vídeo gerou grande repercussão nas redes sociais. No twitter, soma mais de 1,5 milhões de visualizações; no Tiktok tem mais de 18 milhões.

QUE DÓ KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/hZz4sceAVo — Memes Twittter (@memestuitter) January 22, 2023

Em nota, a organização do evento disse que “o mau funcionamento dos efeitos especiais fez com que estourasse próximo ao rosto da artista, provocando cortes e queimaduras de primeiro grau”.

Após o ocorrido, ela foi atendida pelo serviço de emergência do evento e, logo depois, foi encaminhada para um hospital.



