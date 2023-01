Chacina no DF: mais três corpos são encontrados pela Polícia Civil

Mais três corpos que podem estar relacionados ao desaparecimento de dez pessoas da família da cabeleireira Elizamar da Silva foram encontrados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) na madrugada desta terça-feira, 24. Três suspeitos já foram presos, e um quarto segue foragido.

O delegado Ricardo Viana informou que os corpos são de duas mulheres, entre elas uma adolescente, e um homem. Eles estavam em estado de decomposição e, por isso, ainda não foram identificados. Os policiais presumem que sejam Thiago (marido de Elizamar), Cláudia (ex-esposa do sogro de Elizamar) e a filha dela, Ana Beatriz.

Os corpos foram encontrados dentro de uma cisterna com sinais de agressões. Ela fica a cerca de cinco quilômetros de onde Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro de Elizamar, foi encontrado morto. De acordo com o G1 - Distrito Federal, um dos suspeitos informou a localização do local à polícia.

Relembre o caso

A cabeleireira Elizamar da Silva e seus filhos desapareceram no dia 12 de janeiro. Seu marido, Thiago Belchior, também desapareceu. Um dia depois, a Polícia localizou o carro dela com quatro corpos carbonizados dentro.

Três dias depois, mais três pessoas da família desapareceram, foram eles: Marcos Antônio Lopes de Oliveira (pai de Thiago), Renata Juliene Belchior (mãe de Thiago) e Gabriela Belchior (irmã de Thiago).

Marcos Antônio foi encontrado enterrado e esquartejado perto de uma casa que foi usada como cativeiro pelos criminosos. Os policiais também encontraram mais duas pessoas mortas dentro do carro do sogro.



De acordo com o G1 - Distrito Federal, a principal tese é de que o crime tenha sido motivado por dinheiro. Os suspeitos de cometer os assassinatos moravam próximo da cabeleireira e sabiam que ela tinha recebido uma grande quantidade de dinheiro.

Um dos suspeitos contou à Polícia que Marcos Antônio foi o mandante, hipótese que perdeu força após o corpo dele ter sido encontrado morto. No depoimento aos investigadores, ele disse ter recebido R$ 100 mil do sogro da cabeleireira pelos homicídios.

Lista de vítimas:

A cabeleireira Elizamar Silva, de 39 anos; (encontrada morta)

Os três filhos: os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos, e Gabriel, de 7 anos; (encontrados mortos)

Marcos Antônio Lopes de Oliveira (pai de Thiago), de 54 anos; (encontrado morto)

Renata Juliene Belchior (mãe de Thiago), de 52 anos; (encontrada morta)

Gabriela Belchior (irmã de Thiago), de 24 anos; (encontrada morta)

Lista de desaparecidos:

Thiago Gabriel Belchior (marido), de 30 anos; (desaparecido)

Claudia Regina Marques de Oliveira, ex-mulher de Marcos Antônio; (desaparecida)

Ana Beatriz Marques de Oliveira, filha de Marcos e Claudia Regina (desaparecida)

