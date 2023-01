Ex-participante de reality é preso acusado de agredir filho de 5 anos

José Lucas Dias Barreto foi preso suspeito de espancar o próprio filho, de 5 anos, nesta última segunda-feira, 23, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O modelo participou e foi expulso do reality show "A Fazenda de Verão", da TV Record, em 2012.

Segundo o Ministério Público (MP), a criança foi levada a um pronto-socorro com uma fratura no ombro, além de ter outras lesões na boca, no nariz e em outras partes do corpo. Barreto negou as acusações e alega que o menino se machucou enquanto os dois brincavam de luta.

De acordo com o G1 - Rio de Janeiro, o menino também tinha hematomas e marcas de cigarros nas pernas. Os médicos desconfiaram e encaminharam a criança ao serviço social.

Em depoimento, os enfermeiros disseram ter visto o modelo ameaçar o filho. Ele dizia a frase "você vai me pagar", segundo o portal Notícias da TV do UOL. Com base nas lesões e no comportamento do garoto, o Ministério Público pediu a prisão de Barreto.

Modelo foi expulso de reality por comportamento agressivo

Barreto participou do reality "A Fazenda de Verão" em 2012. Ele foi expulso do programa por conta do comportamento agressivo contra os demais participantes. O modelo, inclusive, chegou a fazer ameaças com um machado.

"Pelo comportamento incompatível com o funcionamento do programa e incompatível com regras básicas de convívio, a Record decidiu tirar o participante Lucas do jogo", disse Rodrigo Faro na ocasião.