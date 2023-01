SP: Relação entre irmãos se intensifica após doação de rim

A relação entre os irmãos Luiz Fernando Sturaro, de 36 anos e Lucas Sturaro, de 31, tornou-se mais próxima após o mais velho receber a doação de um rim do irmão mais novo. O transplante foi realizado no último dia 12 de novembro, no Centro Médico de Campinas.

Luiz Fernando é paciente renal crônico, convivendo com problemas de saúde desde a infância. Com 1 ano e meio de idade, ele precisou retirar um dos rins e, desde então, toma medicamentos. A situação de Luiz Fernando se complicou há cerca de um ano, quando começou a fazer hemodiálise de três a quatro vezes por semana.

"Eu fui fazendo hemodiálise sem muitas esperanças, porque não é fácil encontrar um doador e eu não queria prejudicar ninguém. Fui passando por isso sozinho. E aí, acho que ele viu meu sofrimento e correu atrás pra saber se poderia me doar o rim, mas eu não sabia de nada", explicou ele ao G1 São Paulo.

Vendo o sofrimento do irmão, Lucas decidiu fazer os exames para saber se era compatível. "Quando soube que podia dar essa esperança para ele, não tive dúvidas. Nunca tive. O meu medo era não ser compatível. Eu estava com o queijo e a faca na mão e esperei cerca de 15 dias para saber se podia cortar o queijo", disse ele.

Das três opções possíveis para o resultado dos exames (compatível, não compatível idêntico), os irmãos obtiveram a melhor compatibilidade possível. As chances de encontrar um órgão considerado idêntico é de cerca de 25% a 30% dos casos. A cirurgia durou aproximadamente quatro horas.

O transplante de rim com esse nível de compatibilidade garante vida ao órgão transplantado, além de diminuir a chance de complicações, pois reduz as dosagens imunossupressores, medicamentos que diminuem as defesas imunológicas do paciente contra agressões de agentes externos e contra o rim transplantado.

Dias antes da cirurgia, Lucas postou um vídeo nas redes sociais. A postagem já tem mais de um milhão de visualizações em diversas redes sociais.

"Nossa relação está incrível. É um amor incondicional, ele não precisava fazer isso por mim", disse Luiz Fernando.

"Foi uma alegria muito grande, em momento algum eu sequer tive dúvidas disso. Oferecer para o meu irmão a possibilidade de viver de verdade, de ter uma relação mais próxima, acabou sendo um presente para nós dois", completou Lucas.

Ao longo dos anos, Luiz Fernando adquiriu outros problemas de saúde, como diabetes, pressão alta e colesterol.

"Hoje, meu sonho é voltar a trabalhar, ajudar alguém como o Senhor me ajudou. Sou bombeiro voluntário e quero voltar a ajudar as pessoas", projeta Luiz Fernando.

