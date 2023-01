Estudante de Medicina suspeita de desviar R$ 1 milhão também teria aplicado golpe em lotérica

A estudante do curso de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), suspeita de desviar quase R$ 1 milhão arrecadados para a formatura da turma, aplicou um golpe em uma lotérica e venceu cinco vezes na loteria, segundo informações do Estadão.

Os donos da lotérica contaram à Polícia Civil que Alicia Dudy Muller Veiga, de 25 anos, fazia apostas diárias de cerca de R$ 9 mil.

Ao todo, ela faturou R$ 326 mil com premiações da Lotofácil e deixou um prejuízo de aproximadamente R$ 192 mil no estabelecimento, segundo apuração da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de São Bernardo do Campo.

As desconfianças começaram em 12 de julho de 2022. De acordo com o Estadão, na ocasião ela tentou fazer um conjunto de jogos na Lotofácil no total de R$ 891,5 mil, mas enganou os funcionários da lotérica mostrando um comprovante de um PIX de R$ 891,5.

Ao perceber o golpe, a gerente pediu para que o jogo fosse interrompido, mas, nessa altura, parte das apostas já tinham sido registradas e Alicia havia recebido os comprovantes de cerca de R$ 193 mil. Isso fez com que os donos do estabelecimento procurassem a Polícia.

Katia Regina Cristofaro Martins, delegada da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), contou ao Estadão que a jovem ganhou cinco vezes na loteria. Até então ela não sabia que a estudante era suspeita de desviar quase R$ 1 milhão de seus colegas.

Relembre o caso

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma vítima registrou um Boletim de Ocorrência no na terça-feira, 10, contando que Alicia seria a responsável por desviar o dinheiro da formatura de sua turma.

De acordo com o UOL, uma das vítimas contou aos policiais que os alunos somente descobriram sobre o ocorrido no dia 6, quando a suspeita de aplicar o golpe disse no grupo do Whatsapp da turma que perdeu todo o dinheiro arrecadado ao ter aplicado o valor.

"Todo mundo está muito aflito, triste, apreensivo, até um pouco reativo com essa situação, porque a gente não esperava que uma colega fosse fazer isso pelas costas — investimentos, sacar dinheiro, valores altos", contou um estudante ao G1 São Paulo.

O estudante também revelou que os alunos da turma pagavam uma mensalidade de R$ 300 para arrecadar o dinheiro da formatura.



