Sobe para sete número de mortos da chacina no DF; corpo foi encontrado em cativeiro

Todas as vítimas são da mesma família. No total, são dez desaparecidos. Três pessoas ainda não foram encontradas

Subiu para sete o número de vítimas da chacina da família da cabeleireira Elizamar da Silva, no Distrito Federal (DF). O crime ocorreu entre os dias 12 e 13 de janeiro. O último corpo encontrado foi o de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro dela, na quarta-feira, 18, em um cativeiro na cidade de Cristalina (GO). A identificação do cadáver foi confirmada pela Polícia Civil.

As mortes em série foram confirmadas com o desaparecimento de Elizamar e dos três filhos, no dia 14. Eles foram encontrados mortos e carbonizados dentro do carro da família em uma rodovia de Cristalina. No domingo, o carro do sogro da cabeleireira foi achado com mais dois corpos. O marido de Elizamar, a sogra, e a filha de uma ex-mulher de Marcos Antônio seguem desaparecidos.

A Polícia prendeu ao menos três suspeitos por participação nos assassinatos. Um deles confessou o crime e apontou Marcos Antônio como mandante, hipótese que perde força após o corpo dele ser encontrado. No depoimento aos investigadores, o suspeito disse ter recebido R$ 100 mil do sogro da cabeleireira pelos homicídios.

Lista de desaparecidos

A cabeleireira Elizamar Silva, de 39 anos; (encontrada morta)



Os três filhos: os gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos, e Gabriel, de 7 anos; (encontrados mortos)



Thiago Gabriel Belchior (marido), de 30 anos; (desaparecido)



Marcos Antônio Lopes de Oliveira (sogro), de 54 anos; (encontrado morto)



Renata Juliene Belchior (sogra), de 52 anos; (encontrada morta)



Gabriela Belchior (cunhada), de 24 anos; (encontrada morta)



Claudia Regina Marques de Oliveira, ex-mulher de Marcos Antônio; (desaparecida)



Ana Beatriz Marques de Oliveira, filha de Marcos e Claudia Regina (desaparecida)

