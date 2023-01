Recém-nascido de 7 kg quebra recorde e passa a ser o maior bebê do Amazonas

O nascimento de um bebê sempre é um grande acontecimento para os familiares, especialmente para os pais, uma vez que o momento mágico ocorre depois de longos meses de espera. E no caso de Angerson Santos não foi diferente. O bebê nasceu as 11h27min na quarta-feira, 18, com 7,328 quilos e medindo 59 centímetros, números que lhe deram o recorde de maior recém-nascido no Amazonas.

Angerson nasceu com o peso acima do normal e foi considerado um bebê GIG (Grande para Idade Gestacional). Por conta disso, o parto precisou ser cesárea. Após finalização do procedimento cirúgico, constatou-se que o menino veio ao mundo saudável.

Após o nascimento, os pais de Angerson descobriram que o enxoval que foi feito não caberia na criança. Devido a isso, o hospital iniciou uma campanha para ajudar o menino, arrecadando fraldas do tamanho Extra G, e roupas para bebê entre 9 meses e 1 ano de idade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A mãe, Cleidiane Santos dos Santos, de 27 anos, tem mais cinco filhos e disse em entrevista à Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM) que ficou surpresa quando soube o tamanho do bebê, mas a moradora de Parintins ficou tranquila quando soube que ele estava bem de saúde.

"Eu pensei que seriam quatro quilos, mas vieram sete quilos. Quero agradecer à equipe do Hospital Padre Colombo, que está me dando forças e me tratando muito bem, desde quando eu entrei aqui, se não fossem eles, eu não sei o que que seria de mim. Então eu agradeço cada um", disse Cleidiane à Secretaria de Saúde do Estado (SES-AM). Ela estava na sua 40ª semana de gestação quando o parto ocorreu.

Artemisia Pessoas, obstetra que realizou a cesariana, contou que Cleidiane apresentou alguns problemas de saúde durante o pré-natal. E com 40 semanas de gestação, a gestante recebeu todos os cuidados necessários.

"Ele está recebendo uma assistência intensiva da equipe de neonatologia, que está responsável pelos cuidados. A gente só tem alegria, satisfação e gratidão por ter dado tudo certo nesse caso, nessa situação de risco, uma situação rara que também acabou surpreendendo a gente, porque a gente estava imaginando até um bebê em torno de seis quilos, pela ultrassonografia, mas ele ainda superou essa expectativa", declarou a obstetra.

Sobre o assunto Bebê de 1 ano surpreende os pais ao comer cebola crua: "Comeu como se fosse maçã"

Bebê "gigante": entenda por que uma criança pode nascer com mais de 5 kg

Recém-nascido sequestrado em Caravelas é encontrado a quase 10 km de casa

Tags