Conheça a rapper brasileira considerada a mais rápida do mundo por cantar 8,7 palavras por segundo

A rapper brasileira Moanah Silveira Malheiros, mais conhecida como Moanah, entrou para o Guinness World Records ao conseguir falar cerca de 8,7 palavras por segundo em um trecho de sua música “Rap Queen” e se consagrou como a rapper mais rápida do mundo.

A cantora de 30 anos é natural de Janaúba, cidade de Minas Gerais, e viralizou na internet com seu speedflow, técnica do rap que consiste em cantar extremamente rápido.

Em entrevista ao O POVO, Moanah afirmou que sempre foi boa nessa técnica, mas que não foi fácil atingir o nível visto em “Rap Queen”. “Treinei muito, feito louca”, conta a artista.



Com um álbum previsto para ser lançado em 2023, a rapper se sente gratificada com o momento que sua trajetória profissional está, principalmente por causa da repercussão da música “Rap Queen”. “Vai ficar pra sempre na história da minha carreira”, afirma.

Brasileira quebra recorde ao falar 261 palavras em 30 segundos

De acordo com o registro dos Guinness, a jovem brasileira conseguiu falar 261 palavras em 30 segundos. Após repercutir nacionalmente nas redes sociais com vídeos de seus trabalhos, a artista viralizou nesta semana após uma apresentação no programa Domingão com Huck no último domingo, 15.

Ela surpreendeu a todos com a sua rapidez nas palavras e na velocidade das rimas. A presença no palco ao lado do apresentador Luciano Huck gerou uma nova onda viral de reconhecimento para a artista.

Ao O POVO, ela comenta que a aparição no programa de Luciano Huck foi uma ótima oportunidade para expor a questão do feminicídio e do preconceito com a mulher, tema abordado na música que fez com que ela se tornasse viral.

A mineira conta ainda que a participação no programa foi “uma experiência muito boa” e que recebeu diversos contatos nas redes sociais após a transmissão do programa. “Tem gente falando que não consegue entender o que falo, mas é difícil mesmo”, explicou.

Moanah diz que recebeu muitas mensagens de rappers mulheres elogiando-a e que ficou muito feliz com os comentários, já que um de seus objetivos é “trazer a representatividade feminina” no rap. “Missão cumprida”, afirma.



Confira a rapper mais rápida do mundo falando 8,7 palavras em um segundo

Quebra do recorde e preconceito

Lançada em 18 de março de 2022 no Youtube, a música “Rap Queen”, sua composição, quebrou o recorde de outro brasileiro, o rapper Spinardi, do grupo Haikaiss. O reconhecimento oficial do novo marco se deu apenas já perto da passagem para 2023.

Até o lançamento da gravação de Moanah, Spinardi era o detentor do título de “Rap Mais Rápido do mundo" por conseguir pronunciar cerca de 7,53 palavras por segundo, marca registrada durante um trecho da música em “King Kong”.

Spinardi havia ultrapassado o cantor americano Eminem, que foi duas vezes recordista com a música “Rap God” e detinha a marca de 6,46 palavras por segundo. Eminem primeiramente foi superado pelo também brasileiro "Godzilla" que alcançou o feito de pronunciar 7,23 palavras por segundo em uma de suas músicas.

Godzilla então foi ultrapassado por Spinardi que então foi vencido por Moanah e assim os brasileiros se consagram na categoria de rappers mais rápidos do mundo no Guinness Book.

Moanah conta que recebeu críticas após iniciar sua carreira mo rap. Ela diz que o preconceito por ser mulher no gênero musical também esteve presente na sua carreira. “Falavam que eu não sabia fazer rap”, relata. Ela é a primeira mulher a entrar nessa categoria.



Para a artista, o título vem com um sentimento de justiça frente a todo o preconceito sofrido pelas mulheres no Hip-Hop.



