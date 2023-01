Disney: Jared Leto é cotado para sequência de Tron

Um dos filmes de sci-fi da Disney mais rentáveis na década de 1980, “Tron” poderá ganhar uma nova sequência estrelada por Jared Leto. A informação foi divulgada pelo portal Deadline, que noticiou que as negociações entre o ator e a Disney ainda não foram encerradas.

Até então intitulado por “Tron: Ares”, o longa será o terceiro filme da franquia, já que o primeiro foi lançado em 1982, e o segundo, “Tron: O Legado”, em 2010. Dirigido por Joseph Kosinski, “Tron: O Legado” contou com Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde e Michael Sheen no elenco e chegou a arrecadar cerca de US$ 400 milhões nas bilheterias por todo mundo.

CONFIRA Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 19, até domingo, 22



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O terceiro filme de “Tron” deve apresentar uma versão diferente dos dois primeiros longas-metragens, em que o universo do videogame iria invadir o mundo real, ao invés dos humanos entrarem no jogo.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags