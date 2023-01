Fortaleza é a 7º cidade mais mal educada do Brasil, diz pesquisa

Um aplicativo de aprendizado de idiomas chamado de Preply realizou um estudo sobre as cidades mais rudes, educadas e generosas do Brasil. De acordo com a pesquisa, a capital do Goiás é a campeã em “má educação” do País. No ranking da plataforma, Fortaleza ocupa a 7º posição entre as capitais mais mal educadas.

Já em relação ao pódio da educação, Brasília, capital do Brasil, está no topo, seguida por Natal e Curitiba. A pesquisa ouviu mais de 1,6 mil moradores locais e residentes das principais cidades brasileiras. Os resultados foram divulgados no dia 5 de janeiro.

A pesquisa caracteriza como comportamentos rudes: falar muito alto em público, não prestar atenção aos pedestres, distrair-se ao celular assistindo a vídeos sem fones de ouvido, em espaços abertos, dentre outras atitudes.

O estudo solicitou para residentes de 15 metrópoles expressarem com que frequência observam 12 comportamentos grosseiros na cidade onde moram. Os participantes também foram questionados sobre opiniões a respeito de dar gorjeta e se acham que moradores locais são mais rudes que os não nativos.

Os dados foram selecionados para dar uma pontuação para cada um dos comportamentos em cada cidade, e com isso foi calculada a pontuação geral para todas. As cidades mais rudes obtiveram notas maiores.



Principais apontamentos da pesquisa

As três cidades mais rudes do Brasil são Goiânia, Rio de Janeiro e Porto Alegre;

Os comportamentos rudes mais comuns no Brasil são se distrair ao telefone, ser barulhento em público e não reconhecer estranhos;

Brasília é a cidade mais educada;

Os moradores da cidade de Campinas têm o título de mais generosos.



Para os que responderam a pesquisa, Goiânia é classificada como "berço da grosseria", com a maior pontuação média, de 6,76. A capital de Goiás é seguida por Rio de Janeiro, com pontuação média de 6,58, sendo a segunda cidade onde as pessoas são mais mal-educadas. Descendo para o Sul, Porto Alegre completa o pódio com 6,50 de média.

“Não é como se todas as pessoas desses lugares fossem rudes e grosseiras, mas podem manter alguns costumes que incomodam os outros no cotidiano. É isso que nosso ranking buscou medir”, explica Yolanda Del Peso, especialista em divulgação da Preply.

O que pesou na resposta dos participantes foi que, pelo menos no Rio, as pessoas são muito barulhentas nas ruas e se distraem facilmente ao celular. A cidade recebeu pontuações altas nesses aspectos: 7,47 e 7,29, respectivamente.

Das 15 cidades pesquisadas, Brasília (5,74), Natal (5,85) e Curitiba (5,91) mostraram a melhor pontuação em boas maneiras, sendo classificadas como as cidades mais educadas. Mesmo sendo o palco das disputas políticas do País, Brasília foi mencionada como a que mais respeita seus pedestres e trabalhadores.

As três capitais mais bem educadas são seguidas por Campinas (4º lugar, com média de 5,93), Recife (5º lugar, com média de 6,07), Belém (6º lugar com média de 6,22) e São Luís (7º lugar com média de 6,34).

Metodologia

De 2 a 7 de novembro de 2022, foram questionados cerca de 1,6 mil residentes das 15 maiores cidades do país. Para participar da pesquisa realizada pelo Censuswide, era necessária residência de pelo menos 12 meses.

Para calcular as cidades mais rudes e educadas, pedimos aos participantes que respondessem com que frequência presenciam 12 comportamentos desrespeitosos comuns onde residem.

Em seguida, fizemos uma pontuação média dos dados resultantes para calcular a “pontuação de grosseria” média de cada cidade para classificá-las.



