PF, Marinha e Receita apreendem 290 kg de cocaína no Porto de Santos

A Polícia Federal (PF), a Marinha e a Receita Federal (RF) apreenderam ontem (16) cerca de 290 kg de cocaína no Porto de Santos, litoral de São Paulo. O entorpecente estava no casco de um navio carregado com carga de celulose e ancorado na área de fundeio do Porto de Santos.

Segundo a Polícia Federal, o destino final do navio era o Porto de Martas, na Turquia. A Operação de mergulho de inspeção contou com a participação da PF, RF e da Marinha. A droga será periciada para subsidiar a investigação.

