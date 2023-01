Gata é resgatada após ser solta em mata depois de ser confundida com onça em Minas Gerais

Moradores de um condomínio de Minas Gerais confundiram uma gatinha de 7 meses da raça gato-de-bengala com um filhote de onça e chamaram os bombeiros desesperados solicitando o resgate do animal. O caso ocorreu na cidade de Nova Lima na manhã dessa terça-feira, 10.

Ao chegarem no local, os bombeiros relataram o caso como sendo uma Jaguatirica e, assim, a gata foi levada pelos militares para uma região de mata nas proximidades do centro urbano e solta na floresta.

A questão é que tanto moradores quanto bombeiros estavam errados. O animal na verdade é o pet de um dos inquilinos do condomínio. A gata em questão do médico veterinário, Rodrigo Calil, foi confundida com uma jaguatirica e levada pelo corpo de bombeiros para uma mata na cidade.

A confusão aconteceu depois que os vizinhos de Rodrigo avistaram o animal vagando pelo condomínio fechado e pensaram estar vendo um felino selvagem de médio porte. Os moradores, então acionaram o corpo de bombeiros para que o animal fosse removido do prédio.

A gata, carinhosamente apelidada de Massinha pelo tutor, tem sete meses de idade e foi encontrada e resgatada horas após o ocorrido após uma busca conjunta de profissionais, familiares e de uma Organização Não Governamental (ONG) de proteção animal.

Um vídeo do resgate mostra o momento que o animal é devolvido para o tutor. Confira:



Confira vídeo do resgate da gata que foi confundida com filhote de onça:



Gato Bengal: Conheça raça da gatinha que foi confundida com Jaguatirica

O gato bengal é o cruzamento de um gato asiático selvagem com um gato doméstico. O animal apresenta uma pelagem de listras que o assemelha a uma onça ou jaguatirica.

Considerado domesticado, o animal pode ser encontrado à venda por até R$ 7 mil.

