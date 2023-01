Rapper Orochi é conduzido pela polícia após vídeo mostrando arma

O rapper Orochi foi conduzido por policiais na noite dessa quarta-feira, 4, para prestar esclarecimentos em uma delegacia em Búzios (RJ). A abordagem aconteceu após o músico publicar um vídeo em seu perfil no Instagram onde um homem aparecia dançando enquanto segurava uma espingarda.

Apesar de ter sido postado na página do cantor, o próprio Orochi não aparece nas imagens. O produtor Matheus Portugal porta a arma no vídeo, ao lado de outro homem.

Após a publicação, equipes da Polícia Civil buscaram descobrir onde o rapper estava. Eles chegaram a uma casa alugada por Orochi em Búzios.

No momento da ação policial, Orochi não estava na casa. No local, os agentes encontraram a arma, registrada no nome de um policial militar que faz a segurança do rapper, e uma pequena quantidade de drogas.

Ele e outro segurança, também policial militar, dono do carro onde a arma estava guardada, foram autuados e presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O produtor que aparece no vídeo segurando a espingarda será indiciado pelo mesmo crime, segundo a Polícia Civil.

Saindo da ação na casa de praia, os policiais localizaram Orochi em uma lancha na praia de Geribá, junto ao outro homem que aparece no vídeo. Ele foi conduzido à delegacia e prestou depoimento, mas não é acusado de nenhum crime.

