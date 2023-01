Com palha e capim dourado, roupa de Janja na posse de Lula foi bordada por nordestinas

A peça foi feita pela estilista Helô Rocha em parceria com a cooperativa de bordadeiras de Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte.

Com belos bordados, o blazer usado por Rosângela Lula da Silva, a Janja, na posse do presidente Lula nesse domingo, 1°, foi idealizado pela estilista gaúcha Helô Rocha e bordado por um grupo de artesãs da cidade de Timbaúba dos Batistas, no interior do Rio Grande do Norte.



O blazer usado pela primeira-dama do Brasil foi bordado com palha e capim dourado, técnica inovadora que trouxe delicadeza e elegância para a roupa de Janja. A estilista e as artesãs também foram responsáveis pela confecção dos bordados do vestido de noiva que Janja usou em seu casamento com Lula em maio de 2022, que teve como tema o “Luar do Sertão”.

A potiguar Valdineide Dantas, presidente da Cooperativa das Mãos Artesãs de Timbaúba dos Batistas e uma das artesãs que participou do processo de produção dos bordados, conta que os bordados foram feitos em um período entre cinco e seis semanas, desde a escolha do design que seria usado até a técnica do bordado.

“Como a gente geralmente só borda algodão (linha de algodão), nunca se tinha bordado a palha de junco na máquina, então foi uma técnica inovadora. Helô veio com essa ideia, eu aceitei, passei pelo processo de teste para ver como a palha se comportava para ficar um trabalho bem feito e com delicadeza”, explica.

A artesã conta ainda que o bordado foi feito em uma máquina de pedal manuseada por elas mesmas e que esta foi a primeira vez que a palha de junco foi usada nesse tipo de técnica.

O luar do sertão no vestido da Noiva

A cooperativa de artesãs, que conta com o trabalho de cerca de 23 pessoas, também fez parte do processo de criação do vestido de noiva da primeira-dama. A peça com tema “Luar do Sertão” possui bordados com desenhos de estrela, símbolo do partido dos trabalhadores, cactos e flores nordestinas.

O vestido e os bastidores feitos para o casamento de Lula e Janja eram cheios de significado. “Foi uma honra desenhar aquele vestido cheio de história, cheio de emoção, o vestido dela (Janja) foi muito rico em detalhes e cada nesga era uma história, cada ponto era uma inspiração”, comenta a bordadeira.

Reconhecimento e Gratidão

A parceria entre as artesãs e a estilista ocorre desde 2017. Valdineide conta que ela e Camila são pessoas especiais e que sempre que podem estão divulgando o trabalho da cooperativa. Para ela, é gratificante saber que o trabalho desenvolvido por elas está se tornando conhecido.

“Eu moro em uma cidade pequena, no interior do Rio Grande do Norte, de 2.400 habitantes, mas é uma cidade rica em artesãs, nós temos 800 artesãs na cidade, e a economia é basicamente disso, economia principal de Timbaúba é o bordado. É muito gratificante ver que minha cidade está sendo reconhecida por esse processo”, diz Valdineide.

Segundo ela, os pedidos das peças tiveram um aumento depois das roupas usadas por Janja. Elas já fecharam parcerias com outros estilistas e lojas para bordar peças. Elas já produziram peças para famosas como Isis Valverde, Bruna Marquezine e Sasha Menenghel.



