Motorista de Porsche escapa de assalto após criminosos atirarem cinco vezes

Dono do carro de luxo já havia sofrido outras tentativas de assalto. Caso aconteceu em São Paulo

O motorista de um carro de luxo escapou de uma tentativa de assalto, após o veículo ter sido atingido por cinco tiros. O caso ocorreu na última sexta-feira, 23, no bairro Rio Pequeno, em São Paulo. Câmeras de segurança de comércios vizinhos registraram o momento em que o motorista é abordado por três rapazes, que efetuam os disparos.



Os suspeitos chegaram no local em um carro preto. Após descerem do veículo, eles efetuaram os disparos, alguns deles na direção da janela do motorista.

Para evitar o assalto, o motorista do Porsche dá ré, colide no carro dos criminosos, quase atropela um deles, acelera e consegue escapar.

Em entrevista para a TV Globo, a vítima contou que estava no bairro a trabalho, e que anda pela cidade inteira porque tem muitos clientes. Ele conseguiu escapar da abordagem porque mantém seu carro blindado.

“Me foquei em sair do lugar. Sabia que a blindagem aguentaria uns quantos impactos de armas de mão. O problema são os impactos no mesmo lugar. Se são em lugares diferentes, o carro pode ficar um queijo gruyère que nada acontece. Não me machuquei. Já fui assaltado várias vezes", disse o motorista de 67 anos que preferiu não se identificar.

A Secretaria da Segurança Pública informou que, segundo o portal G1, que o vídeo foi encaminhado para o 51º DP, unidade responsável pela região, para realização de diligências visando a identificação e prisão dos autores desse roubo tentado.

