Homem realiza assalto e durante a fuga acaba morrendo em acidente

Dupla de motociclistas teria feito crimes pela região do Benfica e se desequilibraram durante a fuga. Um deles conseguiu fugir e o outro bateu em um poste

Um homem que estaria em fuga após executar um roubo acabou morrendo em um acidente de trânsito, após perder o controle de uma motocicleta, na manhã desta quinta-feira, 10. O acidente ocorreu no cruzamento da avenida 13 de Maio com a Avenida da Universidade, no bairro Benfica, em Fortaleza.

Segundo informações da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), dois motociclistas empreenderam fuga após praticarem crimes de roubo no bairro. Ambos perderam o controle das motos e um deles chocou-se contra o poste no canteiro. Com o impacto, o homem caiu no chão e seu capacete saiu.

O homem teve afundamento de crânio e morreu no local. O outro motociclista conseguiu fugir.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar também atuaram na ocorrência. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias.

