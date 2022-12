Pelé tem infecção respiratória, mas mostra 'melhora' geral (médicos)

Pelé, internado nesta semana em São Paulo para uma reavaliação de seu tratamento contra o câncer, contraiu uma "infecção respiratória", mas mostra uma "melhora geral no estado de saúde", informou nesta sexta-feira (2) o Hospital Israelita Albert Einstein.

"A equipe médica diagnosticou uma infecção respiratória, que vem sendo tratada com antibióticos", diz a nota do hospital.

"A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável", continua o comunicado. "O ex-jogador continuará internado nos próximos dias para continuidade do tratamento".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelé, de 82 anos, foi hospitalizado na última terça-feira para uma reavaliação de seu tratamento contra um câncer no cólon, que foi detectado em setembro de 2021, segundo o hospital Albert Einstein.

Em sua conta no Instagram, o Rei tinha afirmado na quinta-feira que estava no hospital para uma "visita mensal" e agradeceu as mensagens pedindo sua recuperação.

"Obrigado (...) a todos que me enviam boas energias!", escreveu o ex-jogador, único da história a se consagrar campeão em três Copas (1958, 1962 e 1970) e que há alguns dias desejou sorte para a Seleção na Copa do Mundo do Catar.

Antes do jogo entre Brasil e Camarões, nesta sexta, no estádio Lusail, torcedores brasileiros estenderam uma bandeira verde e amarela gigante com uma foto de Pelé de costas vestido com a camisa "10" e a mensagem "Pelé, get well soon" ('Pelé, melhore logo' em inglês).

A mesma mensagem também foi exibida no bulevar nos arredores do estádio, constatou um jornalista da AFP.

mel/app/ol/cb/mvv

Tags