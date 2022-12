Pelé é internado em São Paulo para tratamento de câncer

Pelé foi internado em um hospital de São Paulo para regular seu medicamento para tratamento contra o câncer, informou nesta quarta-feira nas redes sociais Kely Nascimento, filha do ex-jogador.

"Meu pai está internado, está regulando medicamento. Não tem surpresa nem emergência", escreveu Kely em sua conta no Instagram.

"Eu não estou pulando num voo para correr lá. Os meus irmãos estão no Brasil visitando e eu vou no Ano Novo", acrescentou a filha de Pelé, que vive nos Estados Unidos.

O 'Rei', de 82 anos, visita periodicamente o hospital para receber quimioterapia como parte do tratamento de um câncer detectado em setembro de 2021.

Ele foi submetido então a uma cirurgia para remover um tumor no cólon detectado em exames de rotina.

Nos últimos dias, Pelé se mostrou ativo nas redes sociais, seu meio de comunicação habitual, desejando sorte e acompanhando os jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar.

