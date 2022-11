SP: piso de área VIP cede durante festival de música

O piso da área VIP do festival Primavera Sound cedeu na madrugada desta segunda-feira, 7, em São Paulo (SP). Ninguém ficou ferido.

Imagens do acidente foram compartilhadas nas redes sociais, mostrando um pequeno desnível no chão do camarote. A parte ficava em frente ao palco principal do evento.

Estrutura do vip no primavera sond cede durante show do Travis Scoot pic.twitter.com/dL1L4Ik3qA Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine November 7, 2022





Segundo pessoas que estavam no local, o acidente aconteceu durante show do rapper Travis Scott. Há exatamente um ano, uma apresentação do músico nos Estados Unidos terminou com pelo menos oito mortes.

Após o chão ceder, a parte foi isolada. A área VIP continuou funcionando normalmente, e não houve outros registros de acidentes.

Mais notícias nacionais

Sobre o assunto PRF registra um bloqueio parcial em rodovia federal

Guilherme de Pádua teria morrido, informa em live pastor Márcio Valadão

Consulta pública vai tratar de agrotóxicos para culturas minor crops

Parque em Campos do Jordão ganha novo teleférico

Aos 90 anos, morre no Rio o físico Herch Moysés Nussenzveig

Alunos participam de projeto de reúso de lixo eletrônico no Rio

Pilotos relatam avistamento de luzes azuis no céu de Porto Alegre durante voo

Encontrados destroços do avião da FAB que desapareceu em SC

Tags