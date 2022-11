Pilotos relatam avistamento de luzes azuis no céu de Porto Alegre durante voo

Segundo os relatos, as luzes eram azuis, cruzavam o céu e brilhavam com intensidade

Um diálogo incomum entre dois comandantes de aeronaves de diferentes companhias aéreas, um da Latam e outro da Azul, e uma militar da Aeronáutica foi captado. Na conversa, os pilotos mencionam o avistamento de luzes azuis em movimento no céu de Porto Alegre (RS), na noite desse sábado, 5.



Durante o contato, divulgado pelo portal Metrópoles, os profissionais relatam as aparições e questionam a operadora de controle de tráfego da Aeronáutica sobre algum possível reporte de objetos na posição em que os aviões seguiam.

Momentos depois, a militar afirma que funcionários da Torre de Controle do Aeroporto Salgado Filho também avistaram, mas as luzes estariam paradas, o que não interferiria na aproximação das naves.



Sobre as aparições, um dos pilotos menciona que as luzes apagavam e acendiam, sendo mais de uma e na cor azul, movimentando-se de forma a se cruzarem no céu. Já o segundo piloto destacou no diálogo que avistou três luzes, girando em espiral e com intensidade. Elas estariam sobrevoando alto no céu e na proa do avião durante todo o voo.



Entenda o diálogo



Piloto da Latam – “Por gentileza, só por curiosidade, tem algum reporte de algum objeto na nossa posição de 10h pra 11h, praticamente sobre Porto Alegre, um pouquinho ao sul?”



Controladora – “Não recebemos nenhum reporte.”



Piloto da Latam – “São umas luzes. Por vezes elas apagam e acendem... Às vezes são (sic) uma, às vezes duas, três...”



Controladora – “Vou repassar a informação, TAM 3406.”



Piloto da Latam – “Informamos pro centro, anteriormente, antes da descida, e eles nos retornaram que já teve reportes de encontros no mesmo local... Agora, por exemplo, tem uma bem sobre Porto Alegre, bem forte... Elas apagam e acendem, agora com mais intensidade.”



Controladora – “Muito obrigada pela informação, TAM 3406.”



Piloto da Latam – “Só para informação, a gente ainda continua avistando as luzes... Agora, de uma outra perspectiva, ela está bem ao sul de Porto Alegre, da cidade... Bem ao sul, sentido Argentina, sentido sul do estado... E elas são azuis e continuam aparecendo e se cruzando no céu.”



Controladora – “Tô ciente... O pessoal da torre informou que também avistou, porém, dizem que elas estão paradas... E a princípio não interferem na aproximação.”



Controladora – “O Azul 4657 tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre?”



Piloto da Azul – “Aaaah, eu ia informar vocês, mas ia falar pelo.... Na verdade, a gente tá vendo essas luzes desde lá de Confins... São três luzes girando em espiral entre elas aqui, bem forte.”



Controladora – “Ciente... Teve um reporte de aeronave que se aproximou anteriormente... Obrigada pela informação... O senhor tem condições de informar a altitude mais ou menos?”



Piloto da Azul – “Olha, a gente tava no nível 380 (38 mil pés) e elas estavam bem mais altas que a gente e na nossa proa, durante o voo todo."



