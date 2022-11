Morre Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato de Daniela Perez

Condenado pelo assassinato de Daniela Perez, Guilherme de Pádua morreu neste domingo, 6, em Belo Horizonte (MG), informou em live o pastor Márcio Valadão.

Segundo o religioso, ele teria falecido em casa, nesta noite. "Faz poucos minutos. A mídia nem sabe disso. Caiu e morreu, assim", disse.

Na live, Valadão não informa o que teria causado a morte do também pastor Guilherme de Pádua, de 53 anos de idade.

Guilherme de Pádua é condenado pela morte de Daniela Perez

Gloria Perez e a filha Daniella Perez, assassinada em 1992 (Foto: Divulgação)



A jovem atriz Daniela Perez, de apenas 22 anos, filha da novelista Glória Perez, foi cruelmente assassinada a tesouradas pelo até então companheiro de cena, Guilherme de Pádua, com quem contracenava em "De corpo e alma", novela exibida no horário nobre daquele ano.

O crime ocorreu em 28 de dezembro de 1992, ao término das gravações da novela do mesmo dia. Paula Thomaz, esposa do ator na época, também participou do homicídio. Os dois foram condenados a 19 anos e seis meses de prisão. Porém, ao decorrer do processo, a pena foi diminuída para seis anos.

O caso voltou à tona recentemente por causa do lançamento da série "Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez", da HBO Max.

