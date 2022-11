RJ: feriados em novembro de 2022; calendário do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro (RJ) terá dois feriados nacionais em novembro de 2022: o dia dos Finados e o dia da Proclamação da República. Veja calendário do mês no estado

O Rio de Janeiro (RJ) terá dois feriados nacionais no mês de novembro de 2022: o dia de Finados, celebrado no dia 02/11 e o dia da Proclamação da República, comemorado no dia 15/11.

Neste ano, o dia da Proclamação da República pode se tornar um "feriadão", caso as empresas e instituições decidam emendar o feriado que ocorre em uma terça-feira, juntamente ao dia que o antecede, a segunda-feira. As horas dessa folga, no entanto, seriam compensadas depois.

Além desses, algumas cidades do Pais feriam no dia da Consciência Negra, em 20/11. No entanto, o Rio de Janeiro não possui uma lei estadual que determine o feriado no estado.

A data, criada com o intuito de homenagear Zumbi dos Palmares, é considerada como ponto facultativo em todo Brasil, ou seja, não é obrigatório a dispensa no dia comemorativo.

Calendário de feriados no Rio de Janeiro (RJ) em novembro de 2022



Abaixo saiba mais sobre os dois feriados do mês de novembro deste ano:

Dia dos finados: quarta-feira, 2 de novembro, (02/11)

Nesta data, é tradição nacional relembrar a memória dos mortos. O dia, celebrado pela Igreja Católica, é dedicado para visitar túmulos, levar flores, acender velas e rezar pelas almas dos que já partiram.

Proclamação da República: terça-feira, 15 de novembro, (15/11)

A data celebra o dia em que o Brasil foi proclamado República, em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, por Marechal Deodoro da Fonseca.

